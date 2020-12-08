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среда, 09 декабря 2020 09:10

"Коронавирус ослабнет и без локдауну" - как уменьшить количество зараженных

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&quot;Коронавирус ослабнет и без локдауну&quot; - как уменьшить количество зараженных
Павел Сильковский рассказал о лечении коронавируса дома. Фото: facebook.com

В Украине уменьшится количество больных на коронавирус и без жесткого карантина. Уже сейчас есть много людей, которые переболели. Они перестают быть переносчиками и так вирус меньше циркулирует в населении.

Об этом рассказывает Павел Сильковский, анестезиолог Ровенской областной детской больницы

"Что такое коронавирус почувствовал на себе. К этому ничем не болел восемь лет. Ощущение болезни продолжалось четверо суток и потом все исчезло. Вкус был искаженным. Кофе вдруг стала неприятной", - объясняет врач.

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Сначала это был бы обычный ОРЗ: высокая температура, болело горло и не хотелось есть. Но должен хотя бы часто пить.

Усталость держалась три недели. Все время хотелось сесть, прилечь, хотя ничего тяжелого не делал. Часто потел, поднялась температура и исчезло обоняние.

"Если несколько дней температура, есть кашель, но исчез вкус - не обманывайте себя, что вас подул сквозняк. Также не пейте жаропонижающие просто так, чтобы стало легче. Пейте, когда температура поднимается выше 38.5. Лучше парацетамол, но не столько чтобы чтобы сбить температуру до 36.6. Если есть болезнь - должна быть температура. Просто она должна быть где-то 37.5. Не дышите спирте, не грейтесь горячими полотенцами и не смешивайте кучу все, что где только услышали", - предостерегает врач.

Люди, которые входят в группы риска, должны быть приоритетными частями населения для вакцинации от коронавируса.

В Минздраве составили соответствующие графики вакцинации, разложили всех людей по приоритетам, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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09
декабря

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