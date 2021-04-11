Коронавирус не останавливается. Красными остаются 11 областей и Киев

Зеленых зон в Украине нет с начала перехода на адаптивный карантин. Фото: pexels.com

В Украине обновили карантинное зонирование. По состоянию на 10 апреля нормы госпитализации пациентов с коронавирусом превышены в Киеве и 19 областях. В красной зоне оказались 11 областей и столица.

Кроме Киева, в красную зону попали Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области, сообщает пресс-служба МОЗ.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

В желтой зоне находятся две области - Ивано-Франковская и Херсонская.

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4 048 людей вакцинировали от коронавируса в Украине за минувшие сутки 10 апреля 2021 года. Прививки проводили 59 мобильных бригад по иммунизации и 211 пунктов прививки. Всего на сегодня 377 050 украинцев привито от начала прививочной кампании, сообщает глава Минздрава Максим Степанов.