Коронавирус в Украине: где больше всего больных

В Украине по состоянию на утро 11 апреля зафиксировано 12 112 новых случаев коронавируса. При этом в течение суток от болезни умерло 235 человек, еще 5034 выздоровели.
Всего за все время пандемии заболело 1 853 249 украинцев, из них 1 410 860 человек выздоровели, 37 014 погибли, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев заболеваемости зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 697 случаев / 530 прививок;
Винницкая область - 143 случая / 110 прививок;
Волынская область - 292 случая / 60 прививок;
Днепропетровская область - 1333 случая / 610 прививок;
Донецкая область - 839 случаев / 370 прививок;
Житомирская область - 434 случая / 60 прививок;
Закарпатская - 138 случаев / 40 прививок;
Запорожская область - 279 случаев / 10 прививок;
Ивано-Франковская область - 110 случаев / 88 прививок;
Киевская область - 659 случаев / 270 прививок;
Кировоградская область - 207 случаев / 60 прививок;
Луганская область - 72 случая / 250 прививок;
Львовская область - 720 случаев / 150 прививок;
Николаевская область - 416 случаев / 40 прививок;
Одесская область - 623 случая / 70 прививок;
Полтавская область - 297 случаев / 100 прививок;
Ровенская область - 277 случаев / 150 прививок;
Сумская область - 638 случаев / 40 прививок;
Тернопольская область - 410 случаев / 70 прививок;
Харьковская область - 1374 случая / 100 прививок;
Херсонская область - 312 случаев / 360 прививок;
Хмельницкая область - 811 случаев / 180 прививок;
Черкасская область - 349 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область - 193 случая / 270 прививок;
Черниговская область - 489 случаев / 60 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививки проводили 59 мобильных бригад по иммунизации и 211 пунктов прививки.
По состоянию на 10 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 438 328 человек.
В Минздраве спрогнозировали, что в середине апреля в Украине ожидается пиковое количество заболевших коронавирусом. Наступает напряженный период и значительный рост заболеваемости. Ожидается, что в ближайшие дни количество больных будет расти до 25-30 тыс.
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