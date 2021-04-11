Коронавирус в Украине: где больше всего больных

По состоянию на 11 апреля коронавирус в Украине обнаружили еще у 12 112 человек. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник. Фото: pexels.com

В Украине по состоянию на утро 11 апреля зафиксировано 12 112 новых случаев коронавируса. При этом в течение суток от болезни умерло 235 человек, еще 5034 выздоровели.

Всего за все время пандемии заболело 1 853 249 украинцев, из них 1 410 860 человек выздоровели, 37 014 погибли, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболеваемости зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 697 случаев / 530 прививок;

Винницкая область - 143 случая / 110 прививок;

Волынская область - 292 случая / 60 прививок;

Днепропетровская область - 1333 случая / 610 прививок;

Донецкая область - 839 случаев / 370 прививок;

Житомирская область - 434 случая / 60 прививок;

Закарпатская - 138 случаев / 40 прививок;

Запорожская область - 279 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область - 110 случаев / 88 прививок;

Киевская область - 659 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область - 207 случаев / 60 прививок;

Луганская область - 72 случая / 250 прививок;

Львовская область - 720 случаев / 150 прививок;

Николаевская область - 416 случаев / 40 прививок;

Одесская область - 623 случая / 70 прививок;

Полтавская область - 297 случаев / 100 прививок;

Ровенская область - 277 случаев / 150 прививок;

Сумская область - 638 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область - 410 случаев / 70 прививок;

Харьковская область - 1374 случая / 100 прививок;

Херсонская область - 312 случаев / 360 прививок;

Хмельницкая область - 811 случаев / 180 прививок;

Черкасская область - 349 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 193 случая / 270 прививок;

Черниговская область - 489 случаев / 60 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводили 59 мобильных бригад по иммунизации и 211 пунктов прививки.

По состоянию на 10 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 438 328 человек.

В Минздраве спрогнозировали, что в середине апреля в Украине ожидается пиковое количество заболевших коронавирусом. Наступает напряженный период и значительный рост заболеваемости. Ожидается, что в ближайшие дни количество больных будет расти до 25-30 тыс.