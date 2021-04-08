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четверг, 08 апреля 2021 22:59

Коронавирусом будут заражаться 25-30 тыс. человек в сутки - МОЗ

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Коронавирусом будут заражаться 25-30 тыс. человек в сутки - МОЗ
Степанов прогнозирует рост заболеваемости ближайшие 10 дней. Фото: Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней.

"Мы думаем, что мы будем расти в течение недели - 10 дней в рамках 25-30 тыс. заболевших исходя из того, как развивается эпидемия", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Рост заболеваемости он в частности объяснил влиянием британского штамма.

Добавил, что в западных областях ситуация с пандемией улучшается.

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"Завтра мы выводим Ивано-Франковске область из красного уровня. Они по всем показателям зашли в желтый уровень", - сказал министр.

Тернополь переходит на усиленный карантин. Такое решение было принято на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба горсовета. С сегодняшнего дня также усилили карантин и в Чернигове.

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