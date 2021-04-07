Предприниматели 2 областных центров протестуют против жесткого карантина

7 апреля из-за жесткого карантина, который с субботы ввели в Николаеве, на акцию протеста вышли около 300 человек.

Глава города Александр Сенкевич вышел к предпринимателям и сообщил, что "ничем не может помочь", пишет "Суспільне". Он пригласил на переговоры 3 представителей инициативной группы.

"Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка", - сказал мэр.

Фото: suspilne.media

Протестуют сегодня и в Запорожье, где власти запретили массовые мероприятия, работу ТРЦ, кафе и ресторанов. В знак протеста жители города перекрыли движение трамвая. Предприниматели возмущены пребыванием в красной зоне без компенсации из бюджета. Десятки людей перекрыли движение 4 маршрутов.

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6 марта полиция Швеции разогнала сотни демонстрантов. В центр Стокгольма они вышли протестовать против Covid-ограничений, установленных правительством. По оценкам местных СМИ, на мероприятие пришли от 300 до 500 человек.