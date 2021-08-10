Коронавирус набирает обороты: сообщили неутешительные новости из регионов

За последние сутки в Украине обнаружили 781 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 37 детей и 28 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), Полтавской (35) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 260 232 человека. Умерли 53 124 пациентов, из них 24 - за последние сутки. Выздоровели 2 192 592 человека, за последние сутки - 1390, сообщает Минздрав.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 167 случаев;
Винницкая область - 29 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 25 случаев;
Донецкая область - 78 случаев;
Житомирская область - 20 случаев;
Закарпатская область - 12 случаев;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 13 случаев;
Киевская область - 20 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 34 случая;
Львовская область - 34 случая;
Николаевская область - 9 случаев;
Одесская область - 62 случая;
Полтавская область - 35 случаев;
Ровенская область - 19 случаев;
Сумская область - 18 случаев;
Тернопольская область - 13 случаев;
Харьковская область - 60 случаев;
Херсонская область - 19 случаев;
Хмельницкая область - 35 случаев;
Черкасская область - 13 случаев;
Черновицкая область - 15 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от Covid-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
По данным Минздрава, по состоянию на 3 августа, полностью вакцинированных было около 5,6% населения Украины, а среди больных - только 0,7% вакцинированных. Таким образом риск заболеть у невакцинированных в 8,42 раза больше. Тогда как риск заболеть с последующей госпитализацией у невакцинированных в 14.77 раза больше.
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