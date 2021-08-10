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Коронавирус набирает обороты: сообщили неутешительные новости из регионов

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Коронавирус набирает обороты: сообщили неутешительные новости из регионов
В Украине за сутки количество больных коронавирусом увеличилась более чем в 2 раза. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 781 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 37 детей и 28 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), Полтавской (35) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 260 232 человека. Умерли 53 124 пациентов, из них 24 - за последние сутки. Выздоровели 2 192 592 человека, за последние сутки - 1390, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 167 случаев;

Винницкая область - 29 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 25 случаев;

Донецкая область - 78 случаев;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 12 случаев;

Запорожская область - 34 случая;

Ивано-Франковская область - 13 случаев;

Киевская область - 20 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 34 случая;

Львовская область - 34 случая;

Николаевская область - 9 случаев;

Одесская область - 62 случая;

Полтавская область - 35 случаев;

Ровенская область - 19 случаев;

Сумская область - 18 случаев;

Тернопольская область - 13 случаев;

Харьковская область - 60 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 35 случаев;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 15 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от Covid-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

По данным Минздрава, по состоянию на 3 августа, полностью вакцинированных было около 5,6% населения Украины, а среди больных - только 0,7% вакцинированных. Таким образом риск заболеть у невакцинированных в 8,42 раза больше. Тогда как риск заболеть с последующей госпитализацией у невакцинированных в 14.77 раза больше.

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Дата
10
августа

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