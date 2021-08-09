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Минздрав сообщил приятную новость для вакцинированных украинцев

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Минздрав сообщил приятную новость для вакцинированных украинцев
Вакцинация от Covid-19 снижает риск госпитализации в 15 раз. Фото: facebook.com/moz.ukr

Вакцинация от Covid-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

По данным Минздрава, по состоянию на 3 августа, полностью вакцинированных было около 5,6% населения Украины, а среди больных - только 0,7% вакцинированных. Таким образом риск заболеть у невакцинированных в 8,42 раза больше. Тогда как риск заболеть с последующей госпитализацией у невакцинированных в 14.77 раза больше.

Для анализа взяли данные Электронной системы здравоохранения. За период с 10 мая по 3 августа 2021 года зарегистрировали 99 583 случаев заболевания украинцев на Covid-19. 662 из них имели две дозы прививки. Среди 24 442 госпитализированных только 95 человек были полностью вакцинированы.

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"Эта статистика свидетельствует, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни", - отмечают в министерстве.

Срок между введением доз вакцины против коронавируса рекомендуют сократить. Это позволит увеличить количество привитых людей. Речь идет о вакцине CoronaVac, вторую дозу которой сейчас вводят через 28 дней.

Минздрав руководствуется данными научных исследований. Многие страны в рамках клинических исследований проводили вакцинацию CoronaVac с интервалом в 14 дней.

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