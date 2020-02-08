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суббота, 08 февраля 2020 13:00

Коронавирус на лайнере с украинцами: количество больных выросло

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Коронавирус на лайнере с украинцами: количество больных выросло
Всего на борту круизного лайнера Diamond Princess находится 3,5 тыс. человек. Фото: Reuters

Заражение коронавирусом 2019-nCoV подтвердили еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, что находится на карантине в японском порту Йокогама. Теперь больных 64.

Трех пассажиров лайнера - 70-летнего и 60-летнюю американцев, 30-летнюю китаянку забрали из судна и госпитализировали в префектуре Канагава, к югу от Токио, передает Укринформ.

Всего на борту круизного лайнера Diamond Princess находится 3,5 тыс. человек. Из них 25 - украинцы. Больных среди них нет.

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Ранее сообщалось, что на корабле закрыли все пассажирские зоны. Передвигаться можно только команде в масках и перчатках. Паники нет. Пассажирам доставляют еду в каюты.

Кабмин установил временные ограничения для людей, прибывающих в Украину из китайской провинции Хубэй. Их будут изолировать на 14 дней в специальных медицинских учреждениях.

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08
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