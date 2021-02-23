Коронавирус лишает обоняния и вкуса на 5 месяцев - исследование

Результаты эксперимента свидетельствуют, что 38% из них не полностью восстановили свои ощущения. Фото: pixabay

За 5 месяцев после лечения от коронавируса, человек может до сих пор не чувствовать обоняние и вкус.

Ученые из Квебекского университета исследовали и изучили симптомы 813 медиков, пишет Daily Mail.

Результаты эксперимента свидетельствуют, что 38% из них не полностью восстановили свои ощущения. Все участники заполнили анкеты и прошли тесты через 5 месяцев после болезни. Может ли обоняние отсутствует длительный период времени, специалисты сказать не могут.

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"Хотя это новое заболевание, предыдущие исследования показали, что большинство людей теряет обоняние и вкус на ранних его стадиях. Мы хотели пойти дальше и посмотреть, как долго сохраняется потеря этих ощущений и насколько серьезна она у людей с Covid-19", - сказал автор исследования врач Йоханнес Фраснелли.

Шкала оценки обоняния и вкуса была от 0 до 10, где 0 означает полное отсутствие ощущений, а 10 - сильное чувство. В среднем у тех, кто выздоровел от коронавируса, был бал 8, тогда как у людей до того, как они заболели, был 9. С 813 участников 527 потеряли вкус при начальной болезни. В 200 человек - 38% - из них через 5 месяцев вкус и обоняние не вернулись.

"Наши результаты показывают, что у некоторых людей с коронавирусом может храниться нарушение обоняния и вкуса. Это подчеркивает важность наблюдения за инфицированными и необходимость дальнейших исследований, чтобы выявить масштабы неврологических проблем, связанных с коронавирусом", - добавил Фраснелли.

Вернуть обоняние после Covid-19 можно с помощью обычного апельсина. Парень рассказал про ямайский рецепт, который помог им с матерью преодолеть симптомы, в TikTok. Видео с лайфхаком уже набрало более 23 млн просмотров.