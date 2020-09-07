Коронавирус имеет опасное влияние на здоровье детей

 
Ексклюзивы
1/5
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 621
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1404
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 585
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 378
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 459
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3366
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
3
6
11
3
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Дистанционный скрининг температуры. В &quot;Борисполе&quot; заработала система за 1 млн грн
Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Рекордное количество смертей и новых больных: обновленная статистика по коронавирусу в Украине
Рекордное количество смертей и новых больных: обновленная статистика по коронавирусу в Украине
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 513
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9765
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2556
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 657
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 981
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 522
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 10:55

Коронавирус имеет опасное влияние на здоровье детей

  Комментировать
Коронавирус имеет опасное влияние на здоровье детей
При осмотре медицинских исследований MIS-C, проведенных в этом году, Морейра и его команда обнаружили почти 40 обсервационных исследований с участием в общей сложности 662 детей-пациентов, у которых развился синдром. Фото: pixabay

У сотен детей фиксируют новое заболевание, которое назвали мультисистемным воспалительным детским синдромом (MIS-C).

Его продолжают выявлять с тех пор, как впервые зафиксировали с начала 2020 года, пишет "Новое время".

Состояние, которое, как считается, связано с Covid-19, может возникать у детей даже после очень легкой коронавирусной инфекции. Но легкий случай коронавируса не гарантирует, что следующий случай MIS-C не будет фатальным, подчеркнули американские медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные

"Детям нужно было проявлять классические симптомы Covid-19 со стороны верхних дыхательных путей, чтобы у них развился MIS-C, это пугает. У детей может не быть никаких симптомов, никто не знал, что у них есть болезнь, и через несколько недель у них может развиться это преувеличенное воспаление в организме", - говорит неонатолог Альваро Морейра из Центра медицинских наук Университета Техаса в Сан-Антонио.

При осмотре медицинских исследований MIS-C, проведенных в этом году, Морейра и его команда обнаружили почти 40 обсервационных исследований с участием в общей сложности 662 детей-пациентов, у которых развился синдром. MIS-C характеризуется тяжелым воспалением во разных частях тела, включая сердце, легкие, почки, мозг, кожу, глаза и многое другое. По словам Морейры, симптомы напоминают 2 других состояния - болезнь Кавасаки и синдром токсического шока - но количество и распространение общего воспаления у MIS-C хуже.

"Это может быть смертельным, так как поражает несколько систем органов. Будь то сердце и легкие, желудочно-кишечный тракт или неврологическая система, у него так много разных граней, что сначала клиницистам было сложно понять, - утверждает Морейра.

Через несколько месяцев после начала пандемии Covid-19, есть более четкая картина того, как выглядит MIS-C, хотя мы все еще многого не понимаем о синдроме, а также о том, какие долгосрочные перспективы восстановления для молодых людей в этом состоянии. Из 662 известных во всем мире случаев, которые рассмотрели в новом обзоре, 71 процент детей были помещены в реанимацию, а средняя продолжительность пребывания в больнице составила около 8 дней. В любом случае у пациентов наблюдалась лихорадка, и в большинстве также наблюдалась боль в животе или диарея (73,7 процента случаев) и рвота (68,3 процента). Конъюнктивит и сыпь также были обычным явлением.

11 детей, которые участвовали в исследовании, умерли. Хотя этот наблюдаемый уровень смертности детей с MIS-C действительно кажется низким (около 1,7 процента всех пациентов-детей в этом исследовании), ученые отмечают, что этот показатель на самом деле гораздо выше уровня смертности детей с Covid-19 (0,09 процента). В тех случаях, когда дети выздоравливали, появлялось много опасений по поводу того, что MIS-C может сделать с их сердцами. В исследовании около 90 детей прошли тест эхокардиограммы (ЭКГ), и более половины (54 процента) полученных результатов показали отклонения.

Это дети, которым нужно серьезное наблюдение с помощью нескольких ультразвуковых исследований, чтобы увидеть, решится эта проблема или останется с ними до конца жизни. Это катастрофа для родителей, у которых был раньше здоровый ребенок", - говорит Морейра.

Дефицит витамина D в организме, вероятно, может влиять на риск заражения Covid-19. Ученые из Чикагского университета исследовали это. По их словам, есть необходимость повторных клинических испытаний относительно влияния витамина D на коронавирус. Ведь пока убедительных аргументов по профилактике коронавируса нет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус имеет опасное влияние на здоровье детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

В Киеве проголосовали за нового патриарха

Парижане в отчаянии: поэта Гийома Аполлинера арестовали за похищение "Моны Лизы"

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17 1 Просмотров: 30474
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 15023
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 10098
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 9432
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 8361
Здоровье
Назвали безопасное количество килограммов, которые можно сбросить за месяц
Назвали безопасное количество килограммов, которые можно сбросить за месяц Просмотров: 18
Ученые исследовали, как витамин D влияет на заражение коронавирусом
Ученые исследовали, как витамин D влияет на заражение коронавирусом Просмотров: 558
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
 Просмотров: 693
Медики раскрыли невероятные свойства картофеля
Медики раскрыли невероятные свойства картофеля Просмотров: 3222
Укрепление иммунитета: какие витамины нужно пить осенью
Укрепление иммунитета: какие витамины нужно пить осенью Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
20
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
Голосов: 4828
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua