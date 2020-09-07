Коронавирус имеет опасное влияние на здоровье детей

При осмотре медицинских исследований MIS-C, проведенных в этом году, Морейра и его команда обнаружили почти 40 обсервационных исследований с участием в общей сложности 662 детей-пациентов, у которых развился синдром. Фото: pixabay

У сотен детей фиксируют новое заболевание, которое назвали мультисистемным воспалительным детским синдромом (MIS-C).

Его продолжают выявлять с тех пор, как впервые зафиксировали с начала 2020 года, пишет "Новое время".

Состояние, которое, как считается, связано с Covid-19, может возникать у детей даже после очень легкой коронавирусной инфекции. Но легкий случай коронавируса не гарантирует, что следующий случай MIS-C не будет фатальным, подчеркнули американские медики.

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"Детям нужно было проявлять классические симптомы Covid-19 со стороны верхних дыхательных путей, чтобы у них развился MIS-C, это пугает. У детей может не быть никаких симптомов, никто не знал, что у них есть болезнь, и через несколько недель у них может развиться это преувеличенное воспаление в организме", - говорит неонатолог Альваро Морейра из Центра медицинских наук Университета Техаса в Сан-Антонио.

При осмотре медицинских исследований MIS-C, проведенных в этом году, Морейра и его команда обнаружили почти 40 обсервационных исследований с участием в общей сложности 662 детей-пациентов, у которых развился синдром. MIS-C характеризуется тяжелым воспалением во разных частях тела, включая сердце, легкие, почки, мозг, кожу, глаза и многое другое. По словам Морейры, симптомы напоминают 2 других состояния - болезнь Кавасаки и синдром токсического шока - но количество и распространение общего воспаления у MIS-C хуже.

"Это может быть смертельным, так как поражает несколько систем органов. Будь то сердце и легкие, желудочно-кишечный тракт или неврологическая система, у него так много разных граней, что сначала клиницистам было сложно понять, - утверждает Морейра.

Через несколько месяцев после начала пандемии Covid-19, есть более четкая картина того, как выглядит MIS-C, хотя мы все еще многого не понимаем о синдроме, а также о том, какие долгосрочные перспективы восстановления для молодых людей в этом состоянии. Из 662 известных во всем мире случаев, которые рассмотрели в новом обзоре, 71 процент детей были помещены в реанимацию, а средняя продолжительность пребывания в больнице составила около 8 дней. В любом случае у пациентов наблюдалась лихорадка, и в большинстве также наблюдалась боль в животе или диарея (73,7 процента случаев) и рвота (68,3 процента). Конъюнктивит и сыпь также были обычным явлением.

11 детей, которые участвовали в исследовании, умерли. Хотя этот наблюдаемый уровень смертности детей с MIS-C действительно кажется низким (около 1,7 процента всех пациентов-детей в этом исследовании), ученые отмечают, что этот показатель на самом деле гораздо выше уровня смертности детей с Covid-19 (0,09 процента). В тех случаях, когда дети выздоравливали, появлялось много опасений по поводу того, что MIS-C может сделать с их сердцами. В исследовании около 90 детей прошли тест эхокардиограммы (ЭКГ), и более половины (54 процента) полученных результатов показали отклонения.

Это дети, которым нужно серьезное наблюдение с помощью нескольких ультразвуковых исследований, чтобы увидеть, решится эта проблема или останется с ними до конца жизни. Это катастрофа для родителей, у которых был раньше здоровый ребенок", - говорит Морейра.

Дефицит витамина D в организме, вероятно, может влиять на риск заражения Covid-19. Ученые из Чикагского университета исследовали это. По их словам, есть необходимость повторных клинических испытаний относительно влияния витамина D на коронавирус. Ведь пока убедительных аргументов по профилактике коронавируса нет.