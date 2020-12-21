Коронавирус, грипп, корь: украинские ученые разработали уникальный тест на выявление инфекций

Так как симптомы гриппа и коронавируса походят, такой ПЦР-тест особенно актуален сейчас, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию гриппа. Фото: pixabay

В Украине создали комбинированный ПЦР-тест, благодаря которому в одном анализе можно определить, есть ли в организме человека сразу 3 вируса - SARS-CoV-2 и штаммов А и В вируса гриппа.

Над разработкой работали ученые Института молекулярной биологии и генетики - ИМБиГ, сообщили на странице заведения в Facebook.

"Новые ПЦР-тесты проверили на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в городе Киеве. Надеемся на заинтересованность МЗ комбинированным ПЦР-тестом", - рассказал директор ИМБиГ академик Михаил Тукало.

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Чтобы сделать тест, нужно выделить 6 ч. Так как симптомы гриппа и коронавируса похожи, такой ПЦР-тест особенно актуален, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию гриппа.

Разработчики завершают работу над тестом, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу 5 вирусов, в частности, коварных в отношении детей - риновирус и кори.

Министерство здравоохранения расширит тестирования украинцев на коронавирус из-за уменьшения количества обращений и загруженности лаборатории.