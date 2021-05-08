Кому нельзя есть овсянку: советы врачей

Овсянка содержит много клетчатки и может раздражать кишечник

Врачи-диетологи рассказали, кому стоит воздержаться от употребления овсянки, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, а также, какие ингредиенты лучше не добавлять в кашу.

При каких болезнях частое употребление овсянки навредит

Эксперт Роксана Эсхани говорит, что овсянка может стать проблемой, если у вас есть проблемы с желудком, особенно для тех, у кого есть "раздражительность" кишечника. Связано это с высоким содержанием клетчатки в продукте. Так, в одной чашке овсянки чуть более 8 граммов клетчатки.

"Если у вас чувствительный желудок, волокна в овсянке могут привести к вздутию живота и газообразованию", - говорит диетолог.

Вместо овсянки в таком случае лучше выбрать зерновые с меньшим содержанием клетчатки.

"Если человек избегает овсянки из-за ее высокого содержания клетчатки, выберете пшеничную крупу, белый рис, в которых меньше клетчатки", - советует эксперт.

Если у вас есть целиакия (непереносимость глютена), поищите безглютеновый овес.

Важна не только крупа, но и добавки к ней

"Если вы едите овсянку и добавляете подсластители - сахар, коричневый сахар, мед, сиропы, вы увеличиваете количество общего количества калорий и углеводов, - говорит Эсхани. - Людям с преддиабетом и диабетом, возможно, придется быть осторожными, так как это может привести к тому, что уровень сахара в крови поднимется слишком высоко".

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От готовых каш в пакетиках лучше вообще отказаться, чтобы контролировать добавляемые ингредиенты.

"Будьте осторожны с ароматизированными пакетами овсянки (предварительно упакованные или подслащенные мгновенные овсянки)... Лучше купить простую овсянку и добавить свои собственные питательные начинки к ней, такие как свежие фрукты, орехи, семена, корица, кардамон и так далее", - рассказывает эксперт.

Классическим завтраком на каждый день является каша. Она бывает разных видов с сочными добавками. Овсянка с орехами и изюмом Ингредиенты: 1 стакан овсяных хлопьев 1 стакан воды 1 стакан молока треть стакана порезанных сухофруктов 2 ст. л. измельченных орехов 1 ст. л. сливочного масла Приготовление: Засыпать хлопья в кипящую воду, добавить соль и сахар. Варить 5-7 мин. Влить горячее молоко и варить еще 5 мин. За несколько минут до готовности добавить сухофрукты. Украсить кашу при подаче орехами и свежими фруктами.