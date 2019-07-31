Кому не следует есть арбуза

Арбуз может усложнить некоторые болезни. Фото: cbn.com.ua

Есть болезни при которых следует контролировать сколько есть арбуза, или вообще его не есть.

Арбуз - это ягода, которая очень редко провоцирует аллергию - пишет "Жіночий світ".

"В целом употребление качественного арбуза в разумном количестве (до 0,5 кг в день) не может навредить самочувствию и спровоцировать побочные эффекты, - но это если человек здоров", - рассказала врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян.

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Арбуз может стать причиной осложнений таких болезней:

- мочекаменная болезнь,

- нарушение оттока мочи,

- аденома предстательной железы,

- послеоперационные спаечные процессы.

Людям, которые имеют такие болезни, лучше не есть арбуза, или есть его очень мало.

Также Ольга Саакян считает, что надо ограничивать употребление бахчевых при высоком уровне калия в крови. Тем, кто страдает данным нарушением, не стоит съедать больше одной чашки арбузной или дынной мякоти в день.

"Контролировать количество потребляемого арбуза нужно при заболеваниях сердца, сопровождающихся задержкой жидкости и отеками, при колитах и ​​расстройствах желудочно-кишечного тракта", - рассказала врач.

Ольга Саакян советует употреблять арбуз только отдельно от другой пищи. Съеден сразу в большом количестве арбуз может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка. В такой ситуации необходимо использовать лекарства по назначению врача.

Медики советуют не есть бахчевые раньше, чем в августе, потому что ранние плоды часто содержат много нитратов. Симптомы отравления ими проявляются уже через 4-6 ч. после еды.