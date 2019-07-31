Кому не следует есть арбуза

Есть болезни при которых следует контролировать сколько есть арбуза, или вообще его не есть.
Арбуз - это ягода, которая очень редко провоцирует аллергию - пишет "Жіночий світ".
"В целом употребление качественного арбуза в разумном количестве (до 0,5 кг в день) не может навредить самочувствию и спровоцировать побочные эффекты, - но это если человек здоров", - рассказала врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян.
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Арбуз может стать причиной осложнений таких болезней:
- мочекаменная болезнь,
- нарушение оттока мочи,
- аденома предстательной железы,
- послеоперационные спаечные процессы.
Людям, которые имеют такие болезни, лучше не есть арбуза, или есть его очень мало.
Также Ольга Саакян считает, что надо ограничивать употребление бахчевых при высоком уровне калия в крови. Тем, кто страдает данным нарушением, не стоит съедать больше одной чашки арбузной или дынной мякоти в день.
"Контролировать количество потребляемого арбуза нужно при заболеваниях сердца, сопровождающихся задержкой жидкости и отеками, при колитах и расстройствах желудочно-кишечного тракта", - рассказала врач.
Ольга Саакян советует употреблять арбуз только отдельно от другой пищи. Съеден сразу в большом количестве арбуз может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка. В такой ситуации необходимо использовать лекарства по назначению врача.
Медики советуют не есть бахчевые раньше, чем в августе, потому что ранние плоды часто содержат много нитратов. Симптомы отравления ими проявляются уже через 4-6 ч. после еды.
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