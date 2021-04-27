Кому грозит тяжелое течение Covid-19

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Тяжелое течение коронавируса угрожает людям, страдающим хроническими болезнями сердца, невралгическими заболеваниями, хроническими проблемами с почками и онкологией.

Это выяснилось в ходе исследования, проведенного группой ирландских ученых, сообщает RTE Ireland's National Television.

Пациенты, которые страдали ожирением по медицинским показателям, с индексом массы тела, равным или большим 40, также имели повышенный риск получить осложнения при инфицировании Covid-19.

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В Одесской области зафиксировано два летальных случая среди детей, связанные с коронавирусной болезнью COVID-19. Подростки 14 и 11 лет имели хронические заболевания почек и опорно-двигательного аппарата. Заболевание коронавирусом у детей сопровождается общей интоксикацией, высокой температурой (выше 38 градусов), слабостью организма и отсутствием аппетита.