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среда, 22 июля 2020 13:10

Комплекс витаминов группы B. Опасность их дефицита

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Каждый день необходимо включать в рацион витамины группы B. Если этого не делать, может возникнуть угроза вашему здоровью.

Чем полезны витамины группы B:

• помогают иммунной системе препятствовать возникновению заболеваний;
• поддерживают в хорошем состоянии нашу кожу, кишечник;
• принимают активное участие в работе мышечной системы, в создании новых клеток, энергообмене;
• улучшают общий эмоциональный уровень, препятствуют депрессиям, стрессам.

  Дефицит витаминов может привести ко многим заболеваниям
Дефицит витаминов может привести ко многим заболеваниям

Перечислим известные витамины группы B, их роль в здоровье нашего организма:

Витамин B1

Тиамин "взбадривает" наш организм, ускоряя работу головного мозга и облегчая работу нервных клеток. Благодаря ему создается нейромедиатор ацетилхолин, облегчающий запоминание, улучшается работа органов пищеварения и сердца. Участвуя в энергообмене, тиамин придает силы нашему телу. Богат витамин B1 в луке, крупах, капусте, фасоли, орехах, морковке. Чуть меньше тиамина в яйцах и молоке. В интернет магазине можно купить один из витаминов группы B.

Витамин B2

Рибофлавин участвует в создании антител и красных кровяных телец. С помощью B2 нормализируется работа надпочечников, улучшается зрение, усвоение железа и производство гемоглобина. Синтез рибофлавина проходит в толстой кишке. Пополнить запас витамина B2 в организме можно, включив в рацион больше сыра, молока, мяса, рыбы, яиц, гречки, овсянки, помидоров и т.д. Рибофлавина в капсуле Метил-Гард содержится 90 мг.

Витамин B3

По другому B3 называется никотиновая кислота или ниацин. Он участвует в усвоении белков, жиров, помогает вырабатывать ферменты, инсулин, кортиозин и другие гормоны. Ниацин уменьшает артериальное давление, благодаря ему лучше работают кожная и нервная системы. Пища, "богатая" на B3: рыба, яйца, печень. Небольшое количество ниацина есть в перце, чесноке.

Витамин B5

B5 способствует заживлению ран, ведь он помогает вырабатывать антитела и регенерировать ткани. Еще пантотеновая кислота участвует в нормализации обмена веществ, уменьшает уровни тревожности и стресса. В кишечнике вырабатывается малое количество B5, поэтому необходимо в рацион добавлять мясо, грибы, свеклу, орехи и т.д.

Витамин B6

Пиридоксин участвует в обменных процессах. Витамин B6 выполняет ключевую роль в синтезе простагландинов, нейромедиаторов. Благодаря этому лучше работают сердце и головной мозг. Внешняя красота зависит от достаточного количества в организме пиридоксина. B6 "богат" в грецких орехах, цитрусовых, крупах, мясе телятины и птице. Витамина B6 в капсуле Methyl-Guard – 45 мг.

Витамин B7

Биотин приводит в норму количество сахара в организме, уменьшает мышечную боль, транспортирует углекислый газ. B7 много в морской рыбе, бананах, петрушке, говяжьей печени.

Витамин B9

По-другому витамин B9 называется фолацин (фолат). Данный тип витаминов знают женщины, которые в скором времени станут мамами, он играет немаловажную роль в формировании и развитии плода. Чтобы в организме всегда было достаточное количество B9, необходимо употреблять в пищу капусту, петрушку и другую зелень, бананы, бобовые, свеклу, картофель.

Витамин B12 (цианокобаламин)

В организме человека В12 способствует уменьшению уровня холестерина, помогает свертываться крови, усваиваться аминокислотам, участвует в процессе кроветворения. Для его восполнения необходимо есть печень, морскую рыбу, мясо, яйца.

В растительных продуктах, таких как дрожжи, витамин В12 не естественный, поэтому не влияет на его восполнение. Если человек является вегетарианцем, ему стоит обязательно принимать В12. В средстве Thorne Research есть также B12.

Витаминоподобные вещества

Существуют не только витамины, но и витаминоподобные вещества. Они никак не влияют на здоровье, сколько б их в организме не было.

Такими витаминоподобнымы веществами группы B являются:

Холин (B4)

С его помощью работает ЖКТ. B4 помогает в регенерации печени и в удалении жиров из организма. То есть его роль — помогать работе печени и желудку, снижать холестерин, замедлять процесс старения.

Чтобы в теле не было недостатка этого витамина, стоит употреблять в пищу морковку, творог, рыбу, нерафинированное масло, отруби.

Инозитол (B8)

Данный витамин держит на уровне артериальное давление и холестерин. Он есть в крупах, рыбе, цитрусовых, овощах.

Парааминобензойная кислота (B10)

Достаток в организме данного витамина улучшает вид кожи. B10 препятствует выпадению волос и развитию тромбозов. Стоит употреблять в еду мясо, яйца, семечки, грибы.

Признаки недостатка витаминов группы B

Дефицит витаминов может привести ко многим заболеваниям. Недостаток одного вида может привести к болезни сердца, другого — к раздражительности и бессоннице. Также могут ломаться ногти и выпадать в большом количестве волосы.

Отсутствие витаминов в организме – повод немедленного обращения к врачу за консультацией. Он поможет установить, чего именно не хватает организму. Витамин этого вида в организме не накапливается, а это значит, что его надо все время восполнять.

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