Компания-производитель вакцины заявила о ее 100% эффективности

Среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Фото: pixabay

Эффективность вакцины от коронавируса американской компании Moderna при первичном анализе составила 94,1%.

Действенность препарата при тяжелых случаях заболевания составляет 100%, сообщает пресс-служба компании.

Более 30 тыс. добровольцев участвовали в испытаниях вакцины американской компании Moderna. Из них коронавирусом заразились 196 человек - это 185 добровольцев, которые получили плацебо, и 11 человек, которые получили вакцину. Таким образом, эффективность препарата составила 94,1%.

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Среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Все были в группе, получившей плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто коронавирусом в тяжелой форме не заболел, что говорит о 100% эффективности вакцины при подобных случаях. Среди тех, кто получил плацебо, от коронавируса умер 1 человек.

Сегодня Moderna подаст заявку на использование своей вакцины в Соединенных Штатах. Ее рассмотрит Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств - FDA.

29 ноября вакцину от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, которая еще не прошла сертификацию, начали доставлять по миру, сообщает The Wall Street Journal. Это мотивируется необходимостью быстро доставить вакцину, если она будет одобрена, пишет издание.