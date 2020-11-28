Вакцину от коронавируса начали развозить миром

Вакцину планируют перевозить из Чикаго в Брюссель, откуда ее будут развозить на грузовиках. Фото: Reuters

29 ноября вакцину от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, которая еще не прошла сертификацию, начали доставлять по миру, сообщает The Wall Street Journal.

Это мотивируется необходимостью быстро доставить вакцину, если она будет одобрена, пишет издание.

Перевозками занимается авиакомпания United Airlines. Она планирует перевозить вакцины из Чикаго в Брюссель, откуда ее будут развозить на грузовиках, передает WSJ.

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На начальном этапе производители планируют хранить вакцину на распределительных складах в Плезант-Прери (штат Висконсин), Каламазу (штат Мичиган), Пуурс (Бельгия) и Карлсруэ (Германия).

В Pfizer пока отказываются комментировать роль United Airlines в плане распространения вакцины.

На утро субботы, 28 ноября, в Украине от коронавируса умерли 184 пациента. В целом за сутки положительный тест на Covid-19 получили 16294 человека, что для страны является новым рекордом за все время пандемии. С положительного - выздоровели 8897 пациентов.