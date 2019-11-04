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понедельник, 04 ноября 2019 10:59

Комаровский рассказал, стоит ли беспокоиться, если ребенок не встает в туалет ночью

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Комаровский рассказал, стоит ли беспокоиться, если ребенок не встает в туалет ночью
Доктор Комаровский заверил, что дети могут не вставать в туалет ночью. Фото: politeka.net

О причинах того, почему ребенок не просыпается ночью в туалет, рассказал врач Евгений Комаровский.

Если ночью ребенка не беспокоит наполненный мочевой пузырь, то это нормально, написал врач в Instagram.

"Просто вам в жизни повезло. Ребенок, который в 3,5 года не справляет нужду по ночам, у которого нет жалоб, не имеет проблем. Он контролирует полный мочевой пузырь. Успокойтесь и не гневите судьбу", - подчеркнул Комаровский.

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По его словам, если для родителей это является проблемой, то следует сделать клинический анализ мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря.

"И запомните: в ночное время вырабатывается особый гормон, который так и называется - антидиуретический. Вот именно он сокращает процесс выделения мочи. Иногда этот механизм формируется в 5 лет, иногда - в 3 года. Вот вам повезло - все вовремя, нормально физиологически развивается ребенок", - написал педиатр.

Евгений Комаровский рассказал, что самолечение разрешено. Нельзя заниматься самолечением в том случае, когда какой-то симптом возник впервые.

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