Комаровский позволил самолечением: что это за случаи

Евгений Комаровский рассказал, что самолечение разрешено.
При каких обстоятельствах стоит отказаться от такой затеи, врач рассказал на своей странице в Instagram.
Нельзя заниматься самолечением в том случае, когда какой-то симптом возник первый раз в жизни.
"Никакого самолечения, когда возникают расстройства сознания и чувствительности. То есть:" Не чувствую палец "," Не чувствую ногу ", то онемело, какие-то проблемы с мыслями, с сознанием, не реагирует - идем к врачу", - пишет Комаровский.
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Также отказаться от самолечения стоит при наличии каких-либо травм (особенно связанных с головой), а также при беременности.
Люди могут знать как лечить насморк или понос. Но когда лечить одновременно две болезни, то есть риск что эти оба препарата будут несовместимы. Поэтому лучше посоветоваться с врачом.
Евгений Комаровский выразил свою поддержку относительно выбранного МЗ курса реформирования системы здравоохранения.
положительные сдвиги в сфере здравоохранения заметны. Однако есть замечания относительно отдельных вопросов, в частности тактики реализации реформ и коммуникации МЗ с медиками и населением, неумение Министерства признавать ошибки и искать компромиссы, склонности его к резкой реакции на критику и стремление ликвидировать старое, не успев создать достойной альтернативы.
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