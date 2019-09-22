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воскресенье, 22 сентября 2019 10:29

Комаровский позволил самолечением: что это за случаи

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Комаровский позволил самолечением: что это за случаи
Комаровский запретил заниматься самолечением, когда симптом возник впервые в жизни Фото: rbc.ua

Евгений Комаровский рассказал, что самолечение разрешено.

При каких обстоятельствах стоит отказаться от такой затеи, врач рассказал на своей странице в Instagram.

Нельзя заниматься самолечением в том случае, когда какой-то симптом возник первый раз в жизни.

"Никакого самолечения, когда возникают расстройства сознания и чувствительности. То есть:" Не чувствую палец "," Не чувствую ногу ", то онемело, какие-то проблемы с мыслями, с сознанием, не реагирует - идем к врачу", - пишет Комаровский.

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Также отказаться от самолечения стоит при наличии каких-либо травм (особенно связанных с головой), а также при беременности.

Люди могут знать как лечить насморк или понос. Но когда лечить одновременно две болезни, то есть риск что эти оба препарата будут несовместимы. Поэтому лучше посоветоваться с врачом.

Евгений Комаровский выразил свою поддержку относительно выбранного МЗ курса реформирования системы здравоохранения.

положительные сдвиги в сфере здравоохранения заметны. Однако есть замечания относительно отдельных вопросов, в частности тактики реализации реформ и коммуникации МЗ с медиками и населением, неумение Министерства признавать ошибки и искать компромиссы, склонности его к резкой реакции на критику и стремление ликвидировать старое, не успев создать достойной альтернативы.

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