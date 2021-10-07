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четверг, 07 октября 2021 12:12

Количество вакцинированных украинцев двумя дозами увеличилось: свежая статистика

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За прошедшие сутки, 6 октября, в Украине иммунизировали от коронавируса более 122 тыс. человек.

Вакцинированных украинцев, получивших две дозы препарата, уже более 5,9 млн, сообщила пресс-служба Минздрава.

"6 октября 122 298 человек вакцинировали против Covid-19. Одну дозу вакцины получили 59 428 человек, две дозы - 62 870. Работали 914 мобильных бригад, 3038 пунктов прививки и 351 центр вакцинации", - говорится в сообщении.

С начала прививочной кампании в целом провели 13 302 370 прививок. Из них получили одну дозу - 73 602 00 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 942 170.

Автор: Минздрав Украины
  Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, в очередной раз подчеркивает Минздрав
Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, в очередной раз подчеркивает Минздрав

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Министерство здравоохранения утвердило приказ об обязательной вакцинации против коронавируса. Тех, кто откажется прививаться, на время карантина работодатель должен отстранить от рабочего процесса без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы.

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Дата
07
октября

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