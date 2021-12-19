Количество случаев Omicron может удваиваться каждые 3 дня - ВОЗ

ВОЗ составила прогноз распространения штамма Omicron. Фото: Pixabay

Новый штамм коронавируса Omicron уже зарегистрирован на территории 89 стран, в том числе в Украине. Об этом в субботу, 18 декабря, пишет The Guardian, со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По мнению специалистов организации, число случаев этого вида болезни будет очень быстро расти и может удваиваться каждые 1,5-3 дня. В ВОЗ отметили, что Omicron стремительно распространяется, в частности, в странах с высоким уровнем иммунизации населения.

Специалисты еще не знают, связывать ли такое явление со способностью штамма уклоняться от иммунной защиты. По их словам, на изучение данного вида коронавируса еще необходимо время.

"Данные о клиническом уровне тяжести Omicron все еще ограничены. Нужно больше времени, чтобы понять это и то, как на тяжесть влияет проведенная ранее вакцинация и иммунитет", - сказали в ВОЗ.

Эксперты добавили, что быстрый рост заболеваемости может привести к переполнению больниц в некоторых странах.

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Члены группы "Большой семерки" считают Covid-штамм Omicron "самой серьезной текущей угрозой" для мирового здравоохранения.