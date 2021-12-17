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пятница, 17 декабря 2021 10:33

G7 назвала серьезнейшую угрозу для здравоохранения в мире

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G7 назвала серьезнейшую угрозу для здравоохранения в мире
Министры согласились с растущей важностью кампаний по ревакцинации. Фото: Reuters

Члены группы "Большой семерки" считают Covid-штамм Omicron "самой серьезной текущей угрозой" для мирового здравоохранения.

Важно тесно сотрудничать, отслеживать ситуацию и обмениваться данными, заявили в четверг министры здравоохранения G7 в Великобритании, передает The Guardian.

"Мы глубоко обеспокоены ростом числа случаев заболевания. Следует сосредоточить внимание на глобальном доступе к диагностике, вакцинам и терапевтическим препаратам в попытке бороться с распространением вируса", - говорится в совместном заявлении.

Министры также согласились с растущей важностью кампаний по ревакцинации и регулярному тестированию наряду с немедикаментозными средствами.

В Британии в последние дни наблюдается всплеск заболеваемости. В стране зарегистрировали рекордное количество случаев.

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Omicron получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса простуды. Благодаря этому Omicron может избежать ответа со стороны иммунной системы. Это может означать, что вирус передается проще, но вызывает легкое или бессимптомное заболевание.

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Дата
17
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