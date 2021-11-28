Количество областей в желтой зоне увеличилось – инфографика

Харьковская область перешла в желтую зону эпидемической угрозы. Таким образом, в этом списке теперь пять областей - Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на 28 ноября.
В оранжевой зоне только одна область – Полтавская. Киев и 18 областей остаются в красной.
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Что означает желтый уровень эпидопасности
В пределах желтого уровня запрещено:
проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории;
заполнять кинозалы и залы других заведений культуры более 50% мест;
заполнять спортзалы и фитнесцентры не более одного человека на 10 кв. м.
Требования к желтому уровню смягчены для вакцинированных.
Ограничения не применяются, если все участники (посетители) и все организаторы массовых мероприятий, работники кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку от Covid-19.
Статистика заболеваемости
За прошедшие сутки в Украине от Covid-19 умерли 400 пациентов, госпитализировали 3 456 человек, зафиксировали 7 483 новых случаев инфицирования.
Наиболее новых случаев Covid - в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Хмельницкой (408) областях.
В Украине зафиксировали появление наиболее заразного cейчас штамма коронавируса Delta AY.4.2, который впервые обнаружили в Днепре.
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