Кого чаще всего убивает коронавирус

Коронавирус убил вдвое больше мужчин, чем женщин. Фото: cnn.com

Среди умерших от коронавируса 2019-nCoV в Китае вдвое больше мужчин, чем женщин. Также 4/5 из тех, кто не смог преодолеть эту болезнь, люди старше 60 лет.

Такую статистику со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению сообщает из Пекина корреспондент CNN.

Коэффициент смертности от коронавируса Уханя в Китае составляет 2,1%. В провинции Хубэй, эпицентре вспышки, показатель составляет 3,1%, заявил Цзяо Яхуй, заместитель директора Государственной администрации здравоохранения Китая.

На провинцию Хубэй приходится 97% всех смертей.

Несмотря на то, что самому молодому заболевшему был всего месяц, большинство случаев - особо тяжелые - касаются пожилых пациентов. Из 3425 подтвержденных случаев смерти в Китае 80% жертв были старше 60 лет, а 75% жертв имели основные заболевания. Две трети умерших - мужчины.

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Цзяо объяснил высокую смертность в провинции Хубэй большим количеством тяжелых случаев, а также начальным отсутствием больничных коек для лечения пациентов.

Среднее время, необходимое для полного выздоровления пациента, 9 дней. Однако в провинции Хубэй время выздоровления - выше на 20 дней. На общую статистическую картину влияет большое количество более тяжелых случаев болезни.

По данным на 4 февраля, подтверждены 20 637 случаев болезни и 427 смерти от коронавируса 2019-nCoV. Из них на территории материкового Китая 20 448 случаев, 425 смертей. За пределами - 190 подтвержденных больных в более чем 25 странах и 2 летальных исхода.