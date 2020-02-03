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В Бангкоке за двое суток побороли коронавирус

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В Бангкоке за двое суток побороли коронавирус
Врачи Таиланда заявили, что им удалось за 2 суток вылечить коронавирус комбинацией препаратов. Фото: ЕРА

Врачи Таиланда заявляют, что они успешно вылечили пациентку, больную коронавирусом, комбинацией противовирусных препаратов. Вирус в организме уничтожили за двое суток.

Об этом заявили в воскресенье на брифинге в воскресенье в Министерстве здравоохранения Таиланда, сообщает CNN.

Доктор Криансак Атипорнванич, врач больницы Раджавити в Бангкоке, заявил, что лечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов, предназначенных для лечения ВИЧ и гриппа. По его словам, пациентка ранее лечилась только противовирусными препаратами.

"Я лечил пациента с тяжелым состоянием, и результат был очень удовлетворительным. Состояние пациента улучшилось очень быстро в течение 48 часов. И результат теста также изменился от положительного к отрицательному течение 48 часов", - приводит издание слова Атипорнванича.

Чиновники на пресс-конференции заявили, что последняя лабораторная проверка показала, что вируса в дыхательной системе пациента действительно нет.

Между тем, на прошлой неделе доктор Энтони Фоучи, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней Национального института здоровья США, заявил CNN, что не существует проверенных эффективных препаратов для лечения китайского коронавируса.

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Больницы Пекина сообщили, что употребление одних и тех же препаратов, принимаемых больным ВИЧ и СПИД, является частью лечения коронавируса, хотя пока неясно, насколько успешно прошло лечение.

Между тем, количество официально зарегистрированных случаев коронавируса превышает 16 600, из них 361 человек умер. Сейчас госпитализированы 9618 пациентов, в том числе 478 человек находятся в критическом состоянии.

Жители Китая столкнулись с расизмом из-за паники, вызванной вспышкой коронавируса. Большинство ресторанов Южной Кореи, Японии, Гонконга и Вьетнама отказались обслуживать посетителей из Китая, а в Индонезии их просили выселиться из отеля.

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03
февраля

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