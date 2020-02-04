Про коронавирус в цифрах: вторая смерть за пределами Китая

Фотографії клітин, заражених новим коронавірусом, із зразка пацієнта. Медичний факультет університету Гонконгу

Более 400 человек погибли в Китае от коронавируса Уханя, подтвержденные более 20 000 случаев болезни. Официально сообщают о второй смерти от коронавируса за пределами Китая.

Цифры приводит CNN.

По данным издания, по состоянию на 10 часов утра 3 февраля (по киевскому времени), подтвержденные 20627 случаев болезни и 427 смерти от коронавируса.

Из них на территории материкового Китая 20438 случаев, 425 смертей. За пределами материкового Китая - 190 подтвержденных больных в более чем 25 странах и территориях и 2 летальных случая.

Также издание со ссылкой на национальные органы здравоохранения приводит данные по количеству точно подтвержденных больных по странам мира. СМИ отмечает, однако, что цифры - "не менее", то есть количество зарегистрированных случаев может в любой момент увеличиваться.

За пределами Китая наибольшее число больных коронавирусом в Японии - 20. По крайней мере двое из них не имеют истории путешествий в Ухань. Один, мужчина 60 лет - водитель автобуса, который ехал с экскурсионной группой из Уханя за девять дней до того как заболел. Это был первый зарегистрированный случай передачи болезни от человека к человеку в Японии.

В Таиланде - 19 случаев, в Сингапуре - 18 в Южной Корее - 16 больных. В Гонконге - 15, из них один больной умер. 39-летний мужчина скончался во вторник 4 февраля. Пациент ездил скоростным поездом из Гонконга в Ухань 21 января и вернулся в город 23 января. По его словам, он никогда не посещал медицинские учреждения или рынок морепродуктов, не подвергался воздействию диких животных в инкубационный период. Это был второй случай смерти за пределами Китая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За минувшие сутки умерло рекордное количество людей от коронавирус

Первый больной умер на Филиппинах в субботу 1 февраля, где в целом зарегистрировали два случая коронавируса. Умерший пациент был 44-летним китайцем, который прилетел из Уханя в январе. Вместе с ним путешествовала 38-летняя китаянка, у которой зарегистрирован первый случай заболевания на Филиппинах.

В Австралии - 12 случаев, в США и Германии - по 11. Так, в Германии 11-й жертвой коронавируса стал ребенок из района Траунштейн. Коронавирус обнаружили у него только через неделю после начала болезни. Отец ребенка - 33-летний работник компании в округе Старнберг, где у шести других сотрудников ранее обнаружили положительный результат на смертельный вирус.

В Тайване, Макао - по 10, во Вьетнаме - 8. Столько же в Малайзии, в том числе, 4-летний ребенок и 52-летний мужчина.

Во Франции уже 6 больных. Шестой подтвержденный случай - это французский врач, который контактировал с пациентом в Азии. Пятый случай - дочь 80-летнего китайского туриста, который является одним из первых четырех подтвержденных пациентов. заявила министр здравоохранения Франции Агнес Бузин на французском телевидении BFMTV.

В Канаде - 4, в Объединенных Арабских Эмиратах - не менее 5 случаев.

Трех больных зарегистрировали в Индии, два - в Италии, России и Великобритании. Так, в Риме положительные результаты теста на коронавирус обнаружили у двух китайских туристов, приехавших в город двумя днями ранее.

На днях к печальному перечню добавились страны, в которых зарегистрировали по одному случаю болезни: Камбоджа, Непал, Шри-Ланка, а также Испания, Бельгия, Финляндия и Швеция.

Врачи Таиланда заявляют, что они успешно вылечили пациентку, больную коронавирусом, комбинацией противовирусных препаратов. Вирус в организме уничтожили за двое суток. Об этом заявили в воскресенье на брифинге в воскресенье в Министерстве здравоохранения Таиланда