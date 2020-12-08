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вторник, 08 декабря 2020 13:53

Когда вакцину от коронавируса можно будет купить в украинских аптеках

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Когда вакцину от коронавируса можно будет купить в украинских аптеках
В аптеках Украины вакцину можно будет купить осенью. Фото: pixabay

В Минздраве назвали сроки широкого доступа к вакцине от коронавируса в Украине.

Она появится в аптеках не раньше осени 2021 года, заявил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, надо учитывать, что у нас большое количество групп риска.

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Также он рассказал, что вакцинировать украинцев будут в 3 этапа.

Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый и кандидат биологических наук, вирусолог Тарас Перетятко рассказали, сколько, по их мнению, будет стоить вакцина от коронавируса в Украине. А также, когда она появится.

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