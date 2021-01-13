Когда в Украине смогут остановить коронавирус

Остановить карантин будет возможно только после массовой вакцинации. Фото: pixabay

Сдержать коронавирус в Украине и забыть о карнтине можно будет только после массовой вакцинации.

Такое мнение Gazeta.ua сказали инфекционист Сергей Федоркив и эпидемиолог Андрей Александрин.

"Если государство подготовится к массово вакцинации, прививки получат минимум 60 процентов населения, то это существенно повлияет на ситуацию с вирусом. Но пока говорить об этом рано. Движущих действий власти в этом направлении пока не вижу", - сказал Александрин.

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Федоркив также считает, что вирус не отступит еще долго.

"Не стоит ожидать весной больших перемен. Они наступят лишь после большой вакцинации. При этом коллективный иммунитет выработается только после двух прививок в 95 процентов населения. Спрос на вакцину во всем мире очень большой, ее не будут успевать так быстро производить и поставлять. Но это не единственная проблема. У нас до сих пор добрая часть людей против вакцины. Поэтому Минздрав еще должен провести большую информационную кампанию, объяснив, что это за вакцина, как она будет влиять на организм, почему ее следует обязательно делать. На все это нужно много времени".

Украина договорилась о поставке 1,9 млн доз вакцины Sinovac из Китая. По инициативе COVAX еще будут 16 млн доз, возможно, от компаний AstraZeneca, Novavax или Johnson&Johnson.