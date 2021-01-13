Когда в Украине смогут остановить коронавирус

 
Ексклюзивы
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 387
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1566
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2637
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1350
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 477
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1899
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1971
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 486
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 1053
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Разработали защитную маску "нового поколения"
Разработали защитную маску "нового поколения"
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 387
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1971
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 369
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1305
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 09:10

Когда в Украине смогут остановить коронавирус

  Комментировать
Когда в Украине смогут остановить коронавирус
Остановить карантин будет возможно только после массовой вакцинации. Фото: pixabay

Сдержать коронавирус в Украине и забыть о карнтине можно будет только после массовой вакцинации.

Такое мнение Gazeta.ua сказали инфекционист Сергей Федоркив и эпидемиолог Андрей Александрин.

"Если государство подготовится к массово вакцинации, прививки получат минимум 60 процентов населения, то это существенно повлияет на ситуацию с вирусом. Но пока говорить об этом рано. Движущих действий власти в этом направлении пока не вижу", - сказал Александрин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые сделали успокаивающее заявление об эффективности китайской вакцины

Федоркив также считает, что вирус не отступит еще долго.

"Не стоит ожидать весной больших перемен. Они наступят лишь после большой вакцинации. При этом коллективный иммунитет выработается только после двух прививок в 95 процентов населения. Спрос на вакцину во всем мире очень большой, ее не будут успевать так быстро производить и поставлять. Но это не единственная проблема. У нас до сих пор добрая часть людей против вакцины. Поэтому Минздрав еще должен провести большую информационную кампанию, объяснив, что это за вакцина, как она будет влиять на организм, почему ее следует обязательно делать. На все это нужно много времени".

Украина договорилась о поставке 1,9 млн доз вакцины Sinovac из Китая. По инициативе COVAX еще будут 16 млн доз, возможно, от компаний AstraZeneca, Novavax или Johnson&Johnson.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда в Украине смогут остановить коронавирус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

ООН потребовала вывести войска из страны

Бывший муж более 30 лет присылал розы на могилу Монро

Закончилась война в Европе

Нашли скульптуру жреца из Трои

Президент бежал из страны

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 36939
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9262
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 8910
Обнаружили новый смертоносный вирус
Обнаружили новый смертоносный вирус Просмотров: 6543
Стиль без помпезности: показали модные виды тюлей
Стиль без помпезности: показали модные виды тюлей
17
 Просмотров: 6075
Здоровье
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки Просмотров: 468
Разработали защитную маску "нового поколения"
Разработали защитную маску "нового поколения"
 Просмотров: 756
ВОЗ предупреждает о новых штаммах коронавируса
ВОЗ предупреждает о новых штаммах коронавируса Просмотров: 99
Ученые сделали успокаивающее заявление об эффективности китайской вакцины
Ученые сделали успокаивающее заявление об эффективности китайской вакцины Просмотров: 324
Ученые сделали новое открытие о коронавирусе
Ученые сделали новое открытие о коронавирусе Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
2
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
1
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
1
Сторонников независимости давили танками
1
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Голосов: 825
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть