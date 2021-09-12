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вторник, 14 сентября 2021 09:20

Когда сформируется коллективный иммунитет от коронавируса в Украине

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Когда сформируется коллективный иммунитет от коронавируса в Украине
Олег Мусий дал прогноз по срокам формирования коллективного иммунитета от коронавируса. Фото: apostrophe.ua

Более половины украинцев уже переболели коронавирусом, поэтому до конца ноября-начала декабря сформируется коллективный иммунитет. Тогда о коронавирусе можно будет забыть. Этого не достичь прививкой 6% населения, как в Украине сейчас.

Об этом рассказал Gazeta.ua Олег Мусий, министр здравоохранения 2014-го.

"Власть манипулирует прививками и карантином, поэтому люди ей не верят. Если бы чиновники правильно построили коммуникацию с народом, то такого бы не было. Лучше бы дали скидки на оплату коммунальных. Это репрессивные методы, которые далеко не заведут. Чаша терпения украинцев переполнится, и их терпение лопнет", - объяснил специалист.

Это уже второй раз учебный год начинается в условиях эпидемии. Родители со страхом ждут возвращения к дистанционному обучению. Во многих школах начали заставлять вакцинироваться учителей. Принуждение не поможет. Никто не имеет права решать за другого человека, что колоть. При этом, забывая что дети больше разносят вирус и он все равно будет циркулировать.

Онлайн-обучение - это катастрофа. В этом году самые низкие показатели успешности выпускников школ за всю историю независимого тестирования. Качество образования ухудшилось, по словам Олега Мусия.

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"Жесткий карантин возможен, если будут реально переполнены реанимационные кровати. Или смертность будет по 500 человек в день. В нас сейчас меньше 100, но каждый день по десятку количество увеличивается. Например, в России в день 600-800 смертей от коронавируса. Там пик штамма Delta", - пояснил специалист.

Эксперты из Нью-Йорка разработали уникальный тест. Он способен предвидеть тяжесть коронавирусной болезни. Он позволит заранее выявлять людей с повышенным риском осложнений. Ученые надеются, что полученные данные позволят более эффективно находить людей из группы риска и вовремя оказывать им медицинскую помощь.

Автор: Екатерина Романчук
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