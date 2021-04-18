Кличко раскрыл истинную ситуацию в столичных больницах

Коронавирус в столице: Кличко показал настоящую ситуацию. Фото: glavcom.ua

Сейчас в киевских стационарах лежит 4,3 тысячи больных коронавирусов, из них 27 детей. Более 3 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии. Ежедневно умирают от 40 до 50 человек.

Об этом в интервью НВ заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больницы переполнены. Люди лежат в коридорах, реанимации полные. Если раньше у нас госпитализировали двух из 10 больных, то сейчас - семь из 10 больных. Вирус мутирует, он агрессивен, и более сложные последствия. Раньше молодые люди и дети болели бессимптомно. Вчера я посещал киевскую городскую детскую больницу и инфекционную больницу, которая также заполнена, и там много детей, некоторые - под кислородом. Сейчас многие спекулирует: зачем нужен локдаун Как сытый голодного не поймет, так и здоровый больного ", - рассказал Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer

За последние две недели столичная власть увеличили количество коек на 1 тыс - сегодня их в городе насчитывается 6,5 тысячи. Даже если увеличить их количество, то трудно найти дополнительно врачей.

Министру здравоохранения Максиму Степанову принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19. Это произошло в Верховной Раде в пятницу во время часа вопросов к правительству. В тот момент Степанов докладывал с трибуны.