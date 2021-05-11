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четверг, 13 мая 2021 09:08

Клещи разносят тяжелую болезнь. Куда кусают чаще всего

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Клещи разносят тяжелую болезнь. Куда кусают чаще всего
Клещи особенно опасны весной и летом. Среди них есть пауки, способны вызвать болезнь Лайма и энцефалит. Фото: rik Karits from Pexels

Встретить клеща можно не только в зарослях, но и в парке, или прогуливаясь босиком по траве. Любимые места укуса - шея, подмышечные участки тела, внутренняя поверхность бедра, ягодицы. Паразит, поражение которого осталось не замеченным, способен вызвать болезнь Лайма.

Об этом Gazeta.ua рассказала Марина Красникова, столичный семейный врач.

"Больше шансов, что клещ укусит, когда у человека много незащищенных, открытых участков тела и при этом он ходит в лесу или лесопарке. Также, когда босиком гуляет по траве. В ней тоже могут быть клещи. Необязательно гулять в зарослях, чтобы заработать укус клеща", - сказала врач.

Обычно кусают в месте пролегания поверхностных сосудов. Часто присасываются на внутренней поверхности бедра человека.

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"Чаще всего клещей находят в паховых областях, на шее, внутренней поверхности бедра. Но могут быть и на других участках тела, в том числе и на голенях, подколенных ямках, ягодицах, животе", - продолжила Красникова.

Клещи особенно опасны весной и летом. Среди них есть пауки, способны вызвать болезнь Лайма и энцефалит.

"Болезнь имеет различные формы, начиная от легкой - малосимптомной, заканчивая тяжелыми и хроническими. Самая распространенная - легкая. Проявляется не сразу, а через две-три недели после укуса. Но только в том случае, если клещ был переносчиком боррелии - микроорганизма, вызывающего болезнь Лайма. Болезнь проявляется покраснением, но не обязательно в месте укуса. Может быть и на другом участке тела и способна мигрировать. Это называется мигрирующая эритема, она может смещаться, увеличиваться, быть кольцевидной, или просто красной", - отметила врач.

Проявления болезни Лайма требуют немедленного лечения антибиотиками. При тяжелой форме может подняться температура тела, поражаются суставы, возникает тошнота, головная боль, ухудшается общее состояние. В тяжелых - поражается головной мозг и болезнь переходит в хроническую форму. Затяжное и хроническое течение заболевания иногда приводит к частичной или полной потере трудоспособности.

Чтобы защититься от клещей, нужно надевать на отдых в лесу или парке максимально закрытую одежду. Выбирать светлые вещи. На их фоне будет легче заметить клеща. Одежду после прогулки следует постирать, а вещи внимательно осмотреть. Кроме этого медики советуют пользоваться средствами защиты от клещей в форме аэрозоля или мази.

Автор: Влада Москвитис
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