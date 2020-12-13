Китайская вакцина от Covid-19 прошла очередную фазу клинических испытаний

Доказана 100% эффективность в профилактике умеренных и тяжелых случаев. Фото: Edward Jenner, pexels.

Государственная фармацевтическая корпорация Китая "Sinopharm", которая разрабатывает вакцину против коронавируса, прошла третью фазу клинических испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом пишет "Синьхуа", передает УНН.

9 декабря ОАЭ объявили об официальной регистрации китайской вакцины. В испытании приняли участие добровольцы из 125 стран мира. В общем зафиксировано 31 тыс. человек.

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Результаты промежуточного анализа третьей фазы клинических испытаний показали, что эффективность китайской вакцины от COVID-19 составляет 86%. В частности известно, что вакцина имеет 99% степень сероконверсии нейтрализующих антител и 100% эффективности в профилактике умеренных и тяжелых случаев. Серьезных проблем с безопасностью препарата исследования не обнаружили.

За последние сутки в Украине обнаружили 9 176 новых больных коронавирусом. Из них 494 ребенка, медработников - 313.