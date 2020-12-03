Карантин не поможет: назвали действенный способ остановить пандемию Covid-19

Дубровский отметил, что ограничительные карантинные мероприятия могли бы дать результат весной. Фото: pixabay.com

Усиление карантина в Украине не поможет справиться с пандемией. Преодолеть Covid-19 можно исключительно после выработки коллективного иммунитета.

Для этого большинство граждан должны переболеть, рассказал столичный врач-инфекционист Евгений Дубровский, передает "Украина 24".

"Вы очень удивитесь, но мой ответ таков - большая часть людей болеет и должна переболеть. Процесс уже запущен, его остановить не получится. Мы можем рассуждать, умничать, говорить про какие-то закрытия, карантин - это просто все оттягивает время. Это ничего не изменит. Все равно большая часть людей переболеет", - заявил он.

Дубровский отметил, что ограничительные карантинные меры могли бы дать результат весной, когда число зараженных было минимальным, но в то время потеряно.

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Усиление карантина в Украине и локдаун на время новогодних праздников не имеют смысла. Об этом заявил эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.