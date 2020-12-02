Локдаун не поможет. Эпидемиолог раскритиковал ужесточение карантина

Если посмотреть на динамику заболеваемости гриппом за последние 10-20 лет, можно увидеть тенденцию к снижению числа случаев болезни в период новогодних праздников. Фото: pixabay.com

Усиление карантина в Украине и локдаун на время новогодних праздников не имеют смысла.

Об этом заявил врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, передает "Украина 24".

"Это очередное политическое ноу-хау, которое изобретается в нашей стране, и это не имеет никакого отношения к эпидемиологии. Не знаю, как все население, но я устал от экспериментов, которые делаются. Мы должны понимать, что ни один прогноз, ни один локдаун, карантинные меры, которые внедрялись нашим правительством, не оправдались. Очередной локдаун будет бессмысленным", - сказал он.

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Александрин добавил, что если посмотреть на динамику заболеваемости гриппом за последние 10-20 лет, можно увидеть тенденцию к снижению числа случаев болезни в период новогодних праздников. Люди празднуют с родственниками и друзьями, "с которыми они, в принципе, и так встречаются". Но при этом меньше пользуются общественным транспортом, реже входят в большие коллективы и не посещают рабочие места.

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Вакцина от Covid-19 появится в Украине до конца 2021 года. Об этом рассказал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комисаренко.