Какой гаджет наносит наименьший вред глазам

Телевизор можно смотреть независимо от диагонали экрана. Фото: www.nl.ua

Эксперты назвали устройство, которое меньше вредит нашим глазам.

Самым безопасным является телевизор, пишет МК.

Его можно смотреть независимо от диагонали экрана. Не помешает просмотр телевизора и детям с любой степенью близорукости, главное - в очках.

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"Что касается ограничений в использовании смартфонов и планшетов, то они противопоказаны детям, у которых уже обнаружили близорукость", - заявил врач Дмитрий Вальцов.

По словам врача, этими устройствами надо правильно пользоваться даже здоровым детям. Не стоит держать их слишком близко - на расстоянии полусогнутой руки. Такие же рекомендации и касательно книг. Яркость экрана должна быть на уровне одной трети от максимальной.

Для того, чтобы не портить зрение, следует правильно питаться, носить солнцезащитные очки, консультируйтесь со специалистом и носите чистые очки.Для зрения необходимы витамины, содержащиеся в моркови. Это витамин А и С.Сейчас солнцезащитные очки в моде, но они приносят пользу уменьшая воздействие УФ-лучей на глаза.