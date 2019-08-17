Как заботиться о здоровом зрение

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 621
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 243
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1422
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1809
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1836
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1242
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6561
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1665
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
4
5
13
6
6
&quot;Плохая карма&quot; превратила 10-летнюю девочку в бабушку
"Плохая карма" превратила 10-летнюю девочку в бабушку
Назвали самые горячие позы для возвращения страсти
Назвали самые горячие позы для возвращения страсти
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Видео
Все видео
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренерка Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренерка Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4104
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1422
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1809
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6561
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4727
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 августа 2019
Просмотров: 405
Зустріч випускників
Сестра Наталія закінчила школу 10 років тому. У столиці вивчилася на юриста. Тепер робить манікюр у салоні краси навпроти колишньої альма-матер. У ...
воскресенье, 18 августа 2019 05:25

Как заботиться о здоровом зрение

  Комментировать
Как заботиться о здоровом зрение
За зрению нужно следить, чтобы не оказалось поздно

Для того, чтобы не портить зрение, следует правильно питаться, носить солнцезащитные очки, консультируйтесь со специалистом и носите чистые очки.

Для зрения необходимы витамины, содержащиеся в моркови. Это витамин А и С.

Сейчас солнцезащитные очки в моде, но они приносят пользу уменьшая воздействие УФ-лучей на глаза.

Стоит защищаться от любой погоде, то ясно, или солнечно.

Проконсультируйтесь у врача офтальмолога, который подскажет как нужно поддерживать здоровье, рассказывает moyezdorovya.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие мифы негативно влияют на летний отдых

Когда носите очки или линзы, следите за их чистотой. Если стекла грязные - глаз сильнее нагружаются.

Глаза нуждаются в постоянном увлажнении. Если ваши глаза сухие или чешутся, зрение пострадает. Если мигание недостаточно, попросите своего офтальмолога порекомендовать какие увлажняющие капли для использования время от времени.

Проконсультируйтесь у врача офтальмолога, который подскажет как нужно поддерживать здоровье, рассказывает
Когда носите очки или линзы, следите за их чистотой. Если стекла грязные - глаз сильнее наружуеться. Глаза нуждаются в постоянном увлажнении. Если ваши глаза сухие или чешутся, зрение пострадает. Если мигание недостаточно, попросите своего офтальмолога порекомендовать какие увлажняющие капли для использования время от времени.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как заботиться о здоровом зрение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 3 Просмотров: 28785
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 28270
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
6
 Просмотров: 19981
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего 1 Просмотров: 18243
Избили и закопали живьем: подробности страшного преступления
Избили и закопали живьем: подробности страшного преступления Просмотров: 16362
Здоровье
Какие мифы негативно влияют на летний отдых
Какие мифы негативно влияют на летний отдых Просмотров: 846
Назвали привычные продукты питания, которые неожиданным образом влияют на мозг
Назвали привычные продукты питания, которые неожиданным образом влияют на мозг Просмотров: 405
"Не излечивается" - Супрун рассказала все, что следует знать о герпесе
"Не излечивается" - Супрун рассказала все, что следует знать о герпесе Просмотров: 648
Диетолог рассказала, как правильно сочетать приемы пищи и тренировки
Диетолог рассказала, как правильно сочетать приемы пищи и тренировки 1 Просмотров: 243
Которые 8 продуктов помогут контролировать аппетит
Которые 8 продуктов помогут контролировать аппетит Просмотров: 729
Больше всего комментируют
4
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
3
Электромобили портят окружающую среду более катастрофично чем дизельные авто?
3
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
3
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
2
Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?
Голосов: 764
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua