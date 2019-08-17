Как заботиться о здоровом зрение

За зрению нужно следить, чтобы не оказалось поздно

Для того, чтобы не портить зрение, следует правильно питаться, носить солнцезащитные очки, консультируйтесь со специалистом и носите чистые очки.

Для зрения необходимы витамины, содержащиеся в моркови. Это витамин А и С.

Сейчас солнцезащитные очки в моде, но они приносят пользу уменьшая воздействие УФ-лучей на глаза.

Стоит защищаться от любой погоде, то ясно, или солнечно.

Проконсультируйтесь у врача офтальмолога, который подскажет как нужно поддерживать здоровье, рассказывает moyezdorovya.com.ua.

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Когда носите очки или линзы, следите за их чистотой. Если стекла грязные - глаз сильнее нагружаются.

Глаза нуждаются в постоянном увлажнении. Если ваши глаза сухие или чешутся, зрение пострадает. Если мигание недостаточно, попросите своего офтальмолога порекомендовать какие увлажняющие капли для использования время от времени.

Проконсультируйтесь у врача офтальмолога, который подскажет как нужно поддерживать здоровье, рассказывает

Когда носите очки или линзы, следите за их чистотой. Если стекла грязные - глаз сильнее наружуеться. Глаза нуждаются в постоянном увлажнении. Если ваши глаза сухие или чешутся, зрение пострадает. Если мигание недостаточно, попросите своего офтальмолога порекомендовать какие увлажняющие капли для использования время от времени.