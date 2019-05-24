Какие привычки вредят здоровью кожи и половых органов

Очень часто мы замечаем плохие привычки тогда, когда возникают проблемы

Для того, чтобы здоровье было в норме нельзя выдавливать прыщи, прижигать их, наносить гормоны на лицо и заниматься самолечением.

Не стоит выдавливать прыщи. Тем более использовать подручные средства для этого. Не прижигать их духами, водкой или перекисью водорода.

После того, как выдавили прыщ, не наносите тональный крем но не припудривайте его.

От прыщей лучше умываться детским мылом.

На ночь обязательно нужно смывать косметику, советует 24tv.ua.

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Нельзя ставить диагноз и заниматься самолечением. Также, варто наносить гормоны на лицо, лучше пойти к дерматовенерологу или иного врача.

Врач дерматовенеролог Виктория Заярная советует избегать этих привычек. Если есть сомнения относительно ухода за кожей лица или половых органов - обратитесь к специалисту.