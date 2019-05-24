Какие привычки вредят здоровью кожи и половых органов

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1782
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3060
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2484
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3123
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5481
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16338
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 576
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2718
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5913
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1782
Фото
Все фото
13
6
5
14
17
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 225
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4500
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2718
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1305
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 мая 2019
Просмотров: 243
Травень
– Ох і цвіте! Як самашеччий! Хто це мені казав? Хоча що тут думати – так говорити міг тільки один чоловік. Він і говорив, важко ...
суббота, 25 мая 2019 05:28

Какие привычки вредят здоровью кожи и половых органов

  Комментировать
Какие привычки вредят здоровью кожи и половых органов
Очень часто мы замечаем плохие привычки тогда, когда возникают проблемы

Для того, чтобы здоровье было в норме нельзя выдавливать прыщи, прижигать их, наносить гормоны на лицо и заниматься самолечением.

Не стоит выдавливать прыщи. Тем более использовать подручные средства для этого. Не прижигать их духами, водкой или перекисью водорода.

После того, как выдавили прыщ, не наносите тональный крем но не припудривайте его.

От прыщей лучше умываться детским мылом.

На ночь обязательно нужно смывать косметику, советует 24tv.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как уберечь ребенка от ожирения

Нельзя ставить диагноз и заниматься самолечением. Также, варто наносить гормоны на лицо, лучше пойти к дерматовенерологу или иного врача.

Врач дерматовенеролог Виктория Заярная советует избегать этих привычек. Если есть сомнения относительно ухода за кожей лица или половых органов - обратитесь к специалисту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие привычки вредят здоровью кожи и половых органов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 67749
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 4 Просмотров: 58143
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 6 Просмотров: 31474
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 25126
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 19251
Здоровье
Как правильно выбрать солнцезащитные очки
Как правильно выбрать солнцезащитные очки
5
 Просмотров: 135
Отбеливание зубов в стоматологии Люми-Дент
Отбеливание зубов в стоматологии Люми-Дент Просмотров: 45
Четыре продукта, которые старят лицо
Четыре продукта, которые старят лицо
5
 Просмотров: 3897
Что пить вместо газированных напитков
Что пить вместо газированных напитков Просмотров: 63
Что влияет на силу оргазма: ответ эксперта
Что влияет на силу оргазма: ответ эксперта Просмотров: 855
Больше всего комментируют
17
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
7
У Порошенко хотят конфисковать все имущество
6
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
6
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
4
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
Голосов: 2786
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua