Какие области остаются без ослабления карантина

7 областей не могут ослаблять карантин. Фото: pixabay

Необходимым критериям для ослабления карантина в Украине на 22 июля не соответствуют 7 регионов.

Пока не готовы к ослаблению ограничений Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области, сообщает Минздрав.

Информация об определенных критериях из АР Крым и г. Севастополь отсутствует.

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В Минздраве отмечают, что регионом с широким распространением Covid-19 считается тот, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет свыше 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 - более 10%.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 60 995 человек, выздоровели 33 172, умерли от Covid-19 с начала пандемии 1534 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеют 26 289 человек, что на 160 меньше, чем днем ​​ранее.