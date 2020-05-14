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четверг, 14 мая 2020 11:40

Какие нововведения ждут медреформу

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Какие нововведения ждут медреформу
Реформа однозначно будет продолжаться, но над ней надо поработать. Фото: pixabay

В Украине планируют изменить медреформу.

В частности, тарифы на медицинские услуги будут перечислять в сторону рыночных, рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РБК-Україна.

Он заверил, что реформа однозначно будет продолжаться, но над ней надо поработать.

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Тарифы пересчитают в сторону рыночных, чтобы у медиков были стимулы работать. При этом переход на новую систему финансирования будет проходить постепенно с учетом врачей, местных органов власти и пациентов.

"Пока будет идти аудит, медучреждения будут получать старые средства, которые начислялись им до старта второго этапа реформы на 1 апреля. Также в них останется и то финансирование, которое определила Национальная служба здоровья Украины", - отметил Радуцкий.

Второй этап медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля 2020 года, не останавливается. Все действия руководства Минздрава направлены на то, чтобы в результате реформы не потерять медицинский персонал и не допустить закрытия больниц.

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