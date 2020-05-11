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Второй этап медреформы: министр рассказал, над чем работают и когда ожидать изменения

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Второй этап медреформы: министр рассказал, над чем работают и когда ожидать изменения
Второй этап медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля 2020 года, не останавливается. Однако реальные изменения начнутся с 2021 года. Фото: slovoidilo.ua

Второй этап медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля 2020 года, не останавливается.

Все действия руководства Минздрава направлены на то, чтобы в результате реформы не потерять медицинский персонал и не допустить закрытия больниц. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Медреформа в том виде, как мы ее получили, означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц. Наша команда работает, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы государство не потеряло медиков и не произошло массового закрытия больниц", - сказал Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что медреформа, которую разработали предыдущие руководители Минздрава, основанная на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям.

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"Национальная служба здоровья рассчитала тарифы, которые 5 февраля утвердил Кабинет министров. Эти тарифы были рассчитаны всего за 2 месяца до старта второго этапа реформы. Большинство тарифов были разработаны без консультаций с профильными врачами, то есть их составляли чиновники, которые не имеют полного понимания, как в действительности работает медицина", - добавил Степанов.

Он отметил, что реформирование медицины может занять три года, однако реальные изменения начнутся с 2021 года.

"Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году. Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг", - отметил Максим Степанов.

Президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу. В частности, Зеленский недоволен возможным массовым сокращением медиков. Он отметил, что через новый механизм финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы, около 1 тыс. больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году.

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