Какая ягода омолаживает лицо и ускоряет загар

Черешня омолаживает кожу. Фото: moisadovod.ru

Черешни защищают от образования тромбов и бляшек. В плодах содержатся каротиноиды и антоцианы, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов при атеросклерозе. Они стимулируют пищеварение, снимают боли в желудке, при артрите, подагре и ревматизме.

Черешня омолаживает кожу, так как выводит вредные вещества из организма. Она богата микроэлементами, которые производят меланин, способствует улучшению загара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Становится легче бегать: три доступные продукты для оздоровления курильщиков

Такие ягоды насыщенны цинком и медью, которые участвуют в производстве коллагена. Это основной белок соединительной ткани, отвечающий за эластичность суставов и молодость тканей.

Употребление черешни запрещено том, кто страдает спаечной болезнью кишечника. Также очень осторожно следует есть черешню тем, у кого язва, гастрит с повышенной кислотностью, склонность к метеоризму.

Благодаря светочувствительным белкам, обнаруженным в водорослях, группе ученых из Франции удалось частично восстановить зрение у слепого человека с редким заболеванием глаз. Для лечения использовали оптогенетики - это новая отрасль медицины, которая заключается в использовании света для контроля за нервными клетками. В 58-летнего мужчину, на котором испытали экспериментальную генную терапию, 40 лет назад диагностировали пигментный ретинит.