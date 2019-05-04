Как вылечить хроническую усталость

Для того чтобы вылечить хроническую усталость - необходимо иметь полноценный сон, физическую активность, хорошее питание и контрастный душ.
Каждый человек должен отдыхать около 8:00. Если есть возможность поспать днем, не отказывайте себе в удовольствии, лучше это делать между 14 и 16 часами.
Нужно заниматься физическими тренировками. Любая активность, доставляет удовольствие, должен быть в вашей жизни.
Чтобы был здоровый организм следует иметь адекватное питание. Сбалансированный рацион, небольшие порции, больше овощей, правильное сочетание продуктов - помогут уберечь здоровье, рассказывает 24tv.ua.
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Чтобы предотвратить серьезной болезни нужно принимать контрастный душ.
Хроническая усталость обычно появляется, если не следовать этим советам
В США создали медицинский тест, который позволяет выявить синдром хронической усталости.
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