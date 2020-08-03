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понедельник, 03 августа 2020 11:17

Как украинцам выезжать из красной зоны карантина

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Как украинцам выезжать из красной зоны карантина
В Украине с 3 августа из-за роста кривой заболеваемости на коронавирус и в пределах адаптивного карантина в некоторых регионах точечно вернут жесткие ограничения. Фото: pixabay

Чтобы переехать из красной зоны карантина в Украине в зеленую, сдавать тест на коронавирус не надо.

Но работа общественного транспорта в красной зоне останавливается, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине с 3 августа из-за роста кривой заболеваемости коронавирусом и в пределах адаптивного карантина в некоторых регионах точечно вернут жесткие ограничения.

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"То есть уехать из красной зоны можно только на личном транспорте, если внутри авто не более пяти человек, исключая детей до 14 лет. При этом сдавать тест не надо", - пояснил глава Минздрава.

Несогласие с отнесением Тернополя к красной зоне карантина выразил городской совет. Такое решение было принято на внеочередной сессии совета, сообщил глава города Сергей Надал. По его словам, за І полугодие город потерял 100 млн грн.

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Дата
03
августа

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