Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города

Тернопольский городской совет не согласен с отнесением города до красной зоны карантина. Фото: pixabay

Несогласие с отнесением Тернополя к красной зоне карантина выразил городской совет.

Такое решение было принято на внеочередной сессии совета, сообщил глава города Сергей Надал на странице в Facebook.

По его словам, за І полугодие город потерял 100 млн грн.

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"Мы все понимаем, что есть карантин, все горожане готовы соблюдать. Есть соблюдения масочного режима, ношение перчаток, использование дезинфекторов", - сказал он.

Мэр утверждает, что по всем показателям, даже МОЗ, Тернополь не попадает в красную зону. И, когда правительство принимало решение, то с местными властями обсуждения не было. Также он отметил, что государство за все время карантина финансово не помогло городу, а теперь еще и вносит его в красную зону.

ТЕРНОПІЛЬ НІХТО НЕ ЗМУСИТЬ ЖИТИ У ЖОДНІЙ ЗОНІ! 🔷 Вдумайтесь, тернополяни повертаються додому з інших міст і не знають,... Опубліковано Сергієм Надалом Неділя, 2 серпня 2020 р.

На 2 августа в городе 845 случаев заражений коронавирусом, 233 человека выздоровели, всего 2 смертельных случая.

Кабинет министров Украины должен пересмотреть решение об отнесении Тернополя в красную зону распространения коронавируса. Об этом в Facebook заявил городской голова Сергей Надал и высказался против такого решения правительства.