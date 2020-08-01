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суббота, 01 августа 2020 14:16

Еще один "красный" город отказывается усиливать карантин

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Еще один &quot;красный&quot; город отказывается усиливать карантин
Тернополь отказывается усиливать карантин и не согласен с внесением города в "красную зону". Фото: facebook.com/Nadal.Sergij

Кабинет министров Украины должен пересмотреть решение об отнесении Тернополя в "красную зону" распространение коронавируса.

Об этом в Facebook заявил городской голова Сергей Надал и высказался против такого решения правительства.

"Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать тернополян ... Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых маленьких областных центров - Тернополь" - возмутился мэр.

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Сергей Надал не понимает, где логика, поскольку Тернополь не в перечне первых городов, где заболеваемость высокая.

"Что может для нас означать? Они хотят снова остановить машину? Закрыть торгово-развлекательные центры? Закрыть заведения общественного питания? Так в Киеве люди будут дальше продолжат жить обычной жизнью, пользоваться транспортом, ходить на работу, а тернополян правительство хочет снова закрыть дома? "- высказался мэр.

Сергей Надал говорит, что не согласен с этим. По его мнению, ситуация в Украине - сложная, и наше государство в красном списке целом.

"Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя "красной" аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса. Пусть правительство в первую очередь обращает внимание на города-миллионники! У нас в Тернополе живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в различных сложных ситуациях, даже таких как пандемия", - отметил Сергей Надал.

Городской совет включенного в "красную зону" Луцка не будет принимать решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений. Поскольку резкого увеличения заболеваемости в Луцке не наблюдали, а потому в горсовете не понимают истинные мотивы такого решения.

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01
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