Как уберечь ребенка от аутизма на этапе беременности

Негативно влияют пестициды и металлы. Фото: pixabay.com

У женщин, которые во время беременности подвергаются воздействию промышленных химикатов, с большей вероятностью рождаются дети-аутисты.

В частности, негативно влияют пестициды и металлы. Исследователи из Университета Саймона Фрейзера измерили уровень 25 химических веществ в образцах крови и мочи 1861 канадки в 1-м триместре беременности, пишут в журнале American Journal of Epidemiology, передает Daily Mail.

Они обнаружили прямую связь между повышенным аутистическим поведением у детей дошкольного возраста и влияние определенных токсических веществ из окружающей среды во время беременности.

В список токсичных веществ вошли металлы, пестициды, полихлорированные бифенилы (ПХБ), фталаты и бисфенол-А (BPA).

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Когда детям, участвовавшим в исследовании, было 3-4 года, их родители заполняли анкету для выявления аутичных черт.

Ученые обнаружили, что у матерей с более высокой концентрацией кадмия, свинца и некоторых фталатов в образцах рождались дети с признаками аутистического поведения.

"Наши результаты показывают, что дети с аутистическим поведением, особенно восприимчивы к этим токсичным веществам", - поясняют эксперты.

1,2% детей имеют расстройство аутистического спектра (РАС). Заболевание характеризуется нарушением социальной коммуникации и стереотипным поведением.