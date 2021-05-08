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воскресенье, 09 мая 2021 14:05

Как совместить беременность и домашних животных

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  Всего несколько минут, проведенных в общении с питомцем, подарят массу положительных эмоций
Всего несколько минут, проведенных в общении с питомцем, подарят массу положительных эмоций

Давно считается, что кот во время беременности действительно может представлять некоторую угрозу. Все объясняется тем, что кошки бывают источником возбудителей токсоплазмоза. Подавляющее большинство женщин знают, что эта болезнь входит в пресловутый TORCH-комплекс инфекционных заболеваний, опасных для развития малыша в утробе матери на любом сроке беременности. Однако это вовсе не означает, что беременной женщине нельзя находиться с кошкой на одной территории, а говорит лишь о том, что нужно более тщательно соблюдать некоторые правила личной гигиены, например, мыть руки с мылом после общения с Муркой и убирать кошачий туалет только в перчатках.

Кроме того следует знать, что кошки в этом отношении не намного опаснее чем плохо помытые фрукты или овощи, ведь земля в саду или огороде, а также пыль на городских улицах также могут содержать цисты токсоплазмоза. Но никто от этого не отказывается от употребления их в пищу, не так ли?

Справедливо будет заметить и то, что собака, морская свинка (крыса, хомячок), в общем, много домашних животных и птицы, также как и кошка, могут быть источником заражения. Но такая опасность реальна только в период острого заболевания питомца, и заразиться человек может в том случае, если слюна или другие выделения больного животного попадут на поврежденные кожные покровы (царапины, порезы), так как некоторое количество живых токсоплазм могут находиться в различных жидкостях организма. Однако они очень быстро погибают во внешней среде. При этом у других животных не происходит выделения цист с калом как у кошек.

Кроме токсоплазмоза существуют и другие инфекционные заболевания, общие для человека и животных. К примеру, бешенство или лептоспироз. Но от этих болезней домашнее животное вполне может защитить регулярная вакцинация. Итак, заботясь о здоровье питомца, вы заботитесь и о своем здоровье тоже.

Что же делать, если заражение во время беременности все же случилось?

В этом случае необходимо обратиться к специалистам для более точной диагностики состояния и назначения лечения для профилактики врожденного токсоплазмоза. Зарубежные специалисты утверждают, что правильное лечение снижает вероятность развития болезни в два раза.

Вероятность развития заболевания тем выше, чем на более позднем сроке беременности произошло заражение токсоплазмами. И все же этого опасного заболевания можно избежать, соблюдая элементарные правила личной гигиены. Кошку, кстати, во время беременности из дома выгонять совсем необязательно. Покажите ее ветеринару, чтобы убедиться в отсутствии различных заболеваний. Не позволяйте ей лакомиться возможными переносчиками заболевания - птицами и грызунами. Обязательно варите мясо и рыбу, которыми кормите домашнего питомца. Ежедневно чистите ее туалет, так как при комнатной температуре возбудители токсоплазмоза сохраняют жизнеспособность в течение двух-четырех дней. При чистке туалетной ванночки обязательно пользуйтесь резиновыми перчатками, надевайте их и во время работы в саду.

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И все же, если учесть все плюсы и минусы, то пользы от общения с животными куда больше, чем вероятного вреда. Всего несколько минут, проведенных в общении с питомцем, подарят массу положительных эмоций и помогут повысить стрессоустойчивость, снизить вероятность нервного срыва и укрепить силы организма, как бы странно это ни звучало. Довольно распространено мнение, что домашнее животное способна даже сплотить семью и улучшить психологическую атмосферу в помещении, что весьма благоприятно для спокойного протекания беременности. И в дальнейшем рождении здорового малыша.

Прежде чем болезнь станет очевидной для хозяев, организм животного может быть заражен уже 2-3 недели. В это время в каловых массах животных уже присутствуют цисты.

При нормальном состоянии организма болезнь вызывает только временные сбои пищеварительной системы (понос, запор), ринит, слезоточивость глаз. Хозяева принимают такие признаки, как отравление. Далее симптомы токсоплазмоза пропадают, и болезнь переходит в латентную форму или хроническую. Если кошка здорова и имеет достаточно сильный иммунитет, то ее организм не даст токсоплазмам размножаться. Болезнь купируется и пока питомец не заразится повторно, животному ничего не угрожает.

rivne1.tv
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