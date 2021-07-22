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вторник, 10 августа 2021 17:55

Как сидеть за компьютером, чтобы не болела спина и шея

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Как сидеть за компьютером, чтобы не болела спина и шея
Шея не будет болеть за сидячей работе благодаря коробке. Фото: karavan.ua

Частой офисной болезнью является боль в шее. Это подвижный отдел позвоночника, которому трудно выдержать нагрузки многочасового сидения. Через него проходят основные связи тела с мозгом, питательные вещества попадают в глаз. Если в позвоночнике возникает какое-то нарушение, нарушается их "доставка". Может болеть спина, падать зрение и здесь никакая черника не поможет.

Об этом рассказал Gazeta.ua столичный невролог Юлия Гончарук.

"Нельзя помогать самому себе резким дерганьем головы. Такую травму шейного отдела позвоночника называют хлыстовой. Потому что возникает от движения как в кнута. Тот дергается в одну сторону, а потом резко в другую. Возникают смещение позвонков, которые вызывают метеозависимость, ухудшение зрения, расстройство сна, повышение давления и онемение рук", - уточнил врач.

Именно молодые люди сейчас "в зоне риска". Ведь чем дальше, тем больше работ связаны именно с пребыванием за компьютером.

Сидеть нужно так, чтобы сохранялись физиологические изгибы позвоночника: спина ровная и упирается в кресло. В поясничном отделе должен быть изгиб вперед, а грудной отдел наоборот - легко изгибаться назад, шея также немного наклонена вперед.

Для удобства можно взять валик и подкладывать между поясничным отделом и спинкой кресла, чтобы поясница не выпрямлялся. Валик можно сделать из полотенца, подушки или приобрести специальный.

Ноги должны ровно стоять на полу, подгибать их под себя или специально выкручивать во время сидения не следует. Со временем это также будет иметь определенные последствия. Если забываете о правильной осанке во время работы - можно ставить напоминание на телефоне, существуют специальные приложения, которые могут в этом помочь.

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Ошибочно считать, что боли в спине во время долгой работы сидя возникают из-за слишком слабые мышцы и их, якобы, нужно загружать и качать. На самом деле их, наоборот, надо расслаблять.

Чтобы облегчить нагрузку, надо подставить что-то под ноги, чтобы поднять их на высоту 30 сантиментов. Это может быть коробка, подушка или другое.

Когда немеют ноги болит шея, можно сделать упражнения, не вставая со стола. Потянуть на себя носки стопы, как животные потягиваются. Это хороший пример и для человека: потягивание действительно снимает напряжение с мышц и сосудов и имеет очень положительный эффект

Вредно пить какао, крепкие кофе и чай. Они ухудшают состояние при камнях в почках. Эти напитки лучше заменить на шиповниковый и мятный чай. Их нужно пить две недели, а затем на такое же время сделать перерыв.

Под запретом субпродукты, копченая и жирная рыба, блюда со щавелем и арбузам. От этих продуктов камни могут сдвинуться с места, тогда уже без операции не обойтись.

Автор: Екатерина Романчук
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