Как путешествия влияют на здоровье человека

Путешествия делают путешественника спортивнее и влияют на работу сердца. Фото: mayaksbor.ru

Путешествия тренируют мозг и укрепляют здоровье сердца. Также влияют на иммунитет и делают организм более спортивным.

Исследователи в журнале Journal of Personality and Social Psychology доказали, что путешествия тренируют мозг и делают его более острым. Это важно для профилактики нарушений мозга в старости, включая болезнь Альцгеймера, пишет zdorovia.com.ua.

Частые поездки снижают риск инфаркта. Люди, которые ежегодно путешествуют, уменьшают опасность развития болезней сердца, по сравнению с их ровесниками, которые сидят дома. Путешествия снижают показатели стресса и тревожных расстройств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые интересные места для путешествий в 2020-м

Путешествия - это всегда движение. Особенно, когда турист выбирает велосипед или пешие прогулки. Поэтому организм становится более спортивным.

Также поездки укрепляют иммунитет, закаляют человека от разного рода бактерий и инфекций.

100 тыс. украинских школьников смогут путешествовать по Украине за счет государства. Каждая пятая украинская школа может отправлять своих учеников в бесплатную путешествие в рамках программы "мобильности" школьников. Для этого в госбюджете заложили 500 млн грн.