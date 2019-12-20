Как провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья - советы медика

За столом важно не переедать. Фото: glavcom.ua

На новогодние праздники главную опасность для организма представляет переедание.

Терапевты рассказали, как не навредить здоровью, сообщили в НовостиЮ.инфо

Врачи посоветовали, выспаться днем 31 декабря. Ведь если прийти на праздник уставшим, алкоголь будет действовать сильнее. А в течение нескольких часов после застолья, человек может почувствовать себя плохо. Также стоит перекусить, чтобы снизить аппетит перед застольем.

Чтобы сохранить здоровье, также советуют не переедать. Слишком тяжелая пища может вызвать расстройство желудка и повышенную усталость. Организм потратит энергию на переработку еды, и к полуночи уже может захотеться спать.

Также не стоит есть жирную пищу на ночь.

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Те, кто спят днем ​​или 9 и более часов ночью, рискуют получить инсульт. Китайские ученые пришли к такому выводу после 6-летних исследований с участием 31 тис 750 человек, средний возраст которых составлял 62 года, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert !.